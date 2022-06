Malagrotta, Arpa Lazio: valori diossine restano non critici

Roma – Resta sotto la soglia di allarme il livello delle diossine e delle polveri sottili in seguito all’incendio al Tmb2 di Malagrotta, avvenuto il 15 giugno scorso. I rilievi realizzati da Arpa Lazio, infatti, mostrano che il 20 giugno i valori della stazione di Malagrotta delle Pm10 e Pm2.5 e del benzene “non evidenziano criticità”.

Per quanto riguarda la dispersione di diossine, dal monitoraggio emerge che nella zona circostante all’incendio, nel territorio di Roma, anche l’ultimo campionamento, il quinto della serie, è inferiore al limite di 0,3 picogrammi per millimetro cubo (0,1) stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità, proprio come il primo e il terzo (0,2) e il quarto (0,1). Nel secondo campionamento il valore è stato pari a 0,3. In calo il valore registrato a Fiumicino dove si è passati dai 0,9 picogrammi per millimetro cubo del 15-16 giugno ai 0,4 del 17 fino allo 0,03 del 18 e 19 giugno. (Agenzia Dire)