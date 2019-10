Malara: ieri pioveva dentro linea 014, un viaggio da incubo

Roma – Arrivano le parole di Pietro Malara, consigliere regionale e membro al X Municipio di Fratelli d’Italia, in merito alla situazione di Atac:

“Ormai è palese la pericolosità di alcuni mezzi in strada delle linee ATAC, diventati totalmente insicuri sia per gli autisti dell’azienda capitolina che per i tanti pendolari che abitualmente li utilizzano su tutto il territorio del X Municipio. Ieri nuovamente sono emersi disagi a bordo di questi autobus, come dimostrato da una vettura della linea 014 in cui pioveva all’interno: con il tettuccio ridotto a brandelli, i passeggeri e lo sfortunato autista sono stati costretti a viaggiare con l’ombrello aperto e non potendo utilizzare i posti a sedere perché zuppi di acqua piovana. Preoccupa soprattutto la mancanza di sicurezza su questo mezzo, che con le infiltrazioni dell’acqua ieri ha rischiato un pericolosissimo corto circuito che avrebbe messo in pericolo l’incolumità di ogni singolo passeggero a bordo. Questa situazione purtroppo palesa la pericolosità di alcuni mezzi ATAC che continuano ad essere messi in strada nonostante le cattive condizioni, come denunciato da tantissimi sindacati dell’azienda: non parliamo solo di tettucci sfondati o logorati dalla ruggine, ma anche di problemi ai motori, ai finestrini, malfunzionamenti alle porte elettriche e spesso i freni consumati.”

“Una condizione da incubo che non è più tollerabile nel X Municipio come su tutto il territorio di Roma Capitale, considerato come una simile situazione può evolvere in tragedia ogni singola volta che questi automezzi escono dai depositi di ATAC. Non basta la passerella delle inaugurazioni di nuovo mezzi, se quelli già in uso continuano ad incendiarsi durante la marcia e a costituire un pericolo itinerante. Porterò questa gravissima faccenda nella Commissione Trasparenza e Garanzia del X Municipio da me presieduta, così da capire dai dirigenti ATAC la reale condizione dei vecchi modelli di autovetture che ancora circolano per la zona del Litorale Romano”. Così dichiara in un comunicato stampa Pietro Malara, Capogruppo e Coordinatore di Fratelli d’Italia X Municipio