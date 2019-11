Roma – “I recenti lavori di nuova asfaltatura stradale avvenuto il 3 novembre 2019 lungo Via della Martinica hanno otturato completamente i tombini lungo la strada, poiché le caditoie sono state completamente asfaltate dal brecciolino per fare il manto di questa tratta lidense”.

“Una condizione che quest’oggi ha favorito degli allagamenti lungo questo tratto stradale, rendendo difficile la circolazione per i mezzi e soprattutto gli attraversamenti pedonali. I maggiori problemi stanno sorgendo davanti alle fermate autobus dello 05/ ATAC e in prossimità del centro commerciale presente su questa via, con i cittadini e il CdQ locale che ci hanno prontamente segnalato questo fastidio. Un disagio che quest’oggi si poteva tranquillamente risparmiare, soprattutto se l’Amministrazione locale avesse fatto i dovuti controlli verso la ditta appaltante che ha effettuato la manutenzione stradale su Via della Martinica nei giorni scorsi”.

“Mi sto attivando già per sensibilizzare l’Assessore Bollini a degli interventi che risolvano questo problema, così da evitare l’ennesimo allagamento di questa tratta stradale quotidianamente utilizzata da migliaia di cittadini. In tutti gli altri quadranti si registrano allagamenti, che oggi hanno reso impraticabile tra le altre anche via delle Aleutine, dei Panfili, delle Quinqueremi, delle Azzorre, Ammiraglio del Bono, Farinata degli Uberti, dovuti alla mancata pulizia di tombini e caditoie, che sollecitiamo dal finire dell’estate”. Così dichiara in una nota Pietro Malara, Capogruppo e Coordinatore di Fratelli d’Italia X Municipio.