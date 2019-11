Malara: solidarietà a parrucchieri negozio colpito da bomba carta

Roma – “Voglio portare la mia vicinanza e quella del Partito ai parrucchieri di Via delle Canarie, che nella notte di domenica hanno visto vandalizzato il loro negozio per mano di ignoti che hanno piazzato un ordigno esplosivo. L’episodio è la triste fotografia dell’attuale Ostia, che si mostra molto vulnerabile ad azioni vandaliche o criminali nelle ore notturne”.

“Non è il primo caso d’intimidazione o vandalismo verso attività commerciali locali, come avevamo osservato qualche settimana fa anche con le pluri-denunce dei commercianti situati su Via Claudio e vittime di diverse rapine per mano di ignoti. È necessario più che mai aumentare la sicurezza su tutto il territorio del X Municipio, magari investendo sulla creazione di nuovi commissariati in tutta la zona e soprattutto in quei quartieri dell’entroterra lidense”.

“Sono certo che la presenza delle divise nelle ore notturne per le strade della nostra Città sarebbero il primo forte deterrente verso chi vorrebbe delinquere nella nostra zona, tra la messa in piedi di furti, il compimento di atti vandalici o addirittura legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Porterò la tematica nei prossimi giorni nel Consiglio del X Municipio, dove cercherò un dialogo con le forze di maggioranza per valutare delle iniziative che aumentino la sicurezza nel nostro territorio”. Così dichiara Pietro Malara, Capogruppo e Coordinatore di Fratelli d’Italia X Municipio.