Maltempo Roma, Visconti (FdI) “Battistini si apre in due, Balduina senza corrente, Primavalle crollano muri” 

“Uno scenario da post terremoto, quello a cui si assiste nel territorio del XIV municipio, a via Mattia Battistini l’asfalto si è letteralmente aperto in due, a via Andrea Verga, tra Torrevecchia e Primavalle, è andato giù il muro di contenimento di una palazzina, mentre via Prisciano e Belsito, alla Balduina, sono senza corrente dalle prime ore della notte”

Lo afferma in una nota il Dirigente Fratelli d’Italia e Delegato all’Ambiente di Roma Marco Visconti.

“Mai Vista la città in questo stato, mi sono appena recato a Via Mattia Battistini, dove l’asfalto è letteralmente esploso e il peggio si è evitato solo grazie alla solerzia impagabile degli Agenti del quattordicesimo gruppo di polizia municipale che hanno provveduto alla chiusura della strada”.

“L’Assessore ai Lavori Pubblici della Capitale Margherita Gatta, – prosegue Visconti – sia chiamata a spiegare da chi, in quale modo, con quali materiali e a quali costi, sono stati eseguiti dal 2017 ad oggi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, gestiti dal SIMU, su questa arteria frequentatissima e nevralgica di Roma nord.

In tutta la Capitale – conclude Visconti – stamattina la situazione appare fuori controllo e ciò che è ancor più allarmante è che a Battistini come altrove non ho incontrato alcun esponente della maggioranza né locale né Comunale” conclude la nota.