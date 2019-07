Maltese-Tomassetti: Comune deve trovare soluzione per istituto Caffè

Roma – “Il Comune di Roma trovi una soluzione per la sede dell’Istituto Federico Caffe’ per dare certezze agli studenti, alle loro famiglie, al corpo docente e a tutto il personale”. Lo dichiarano Cristina Maltese, capogruppo del Partito democratico in XII Municipio, ed Elio Tomassetti, segretario del Pd XII. “Servono risposte tempestive in grado di salvaguardare sia la continuita’ didattica che la qualita’ del progetto del Polo Oncologico del Bambino Gesu’ previsto in viale di Villa Pamphilj. A oggi- concludono Maltese e Tomassetti- non si ha ancora certezze su quali saranno le soluzioni proposte dalla Raggi per la sistemazione delle classi e delle strutture dell’istituto”