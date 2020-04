Mammì: 45mila pacchi alimentari in distribuzione

Roma – “Continua la distribuzione dei pacchi di generi alimentari in tutta la citta’. Oggi ne abbiamo consegnata una parte al Municipio XI. In tutto ne distribuiremo circa 45mila, acquistati con 1 milione di euro. Ogni pacco contiene pasta, latte, caffe’, farina, zucchero, pomodori pelati, tonno, cioccolata, olio e biscotti. Le consegne vanno avanti ogni giorno. Con i pacchi vogliamo potenziare ancora di piu’ il sostegno alle famiglie, arrivando ad intercettare anche le persone che rischiano di risultare ‘invisibili’ e non fare richiesta per altri servizi come i Buoni Spesa”. Lo scrive su Facebook l’assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale, Veronica Mammi’.

“Per le consegne abbiamo voluto coinvolgere la rete di Municipi, Protezione civile, Polizia locale di Roma Capitale, terzo settore, volontariato e parrocchie, che ringrazio insieme a Mario Torelli che ha accolto la consegna dei pacchi oggi nel Municipio XI- prosegue Mammi’- Lavoriamo fianco a fianco con chi sta facendo uno sforzo in piu’, in questo momento delicato per tutti, per aiutare insieme a noi le persone e le famiglie in maggiori difficolta’. Roma sta affrontando questa fase di emergenza senza fermarsi”.