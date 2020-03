Mammì: aiutiamo famiglie con proroga iscrizioni a nidi

Roma – “Abbiamo prorogato i termini per l’iscrizione ai nidi capitolini per l’anno 2020/21. C’e’ tempo fino al 10 aprile. Per i bambini che invece gia’ frequentano ci sara’ tempo fino al 30 aprile per la riconferma. Le misure di contrasto al nuovo coronavirus Covid-19, infatti, non solo hanno interrotto l’attivita’ didattica, cancellando gli Open Day, ma hanno anche sospeso attivita’, come quella dei CAAF, con conseguente difficolta’ nel richiedere lo Spid o l’attestazione Isee. Per agevolare il piu’ possibile i genitori, come amministrazione abbiamo quindi deciso di spostare i termini per le domande, che restano in modalita’ esclusivamente digitale. Trovate tutte le info sul sito di Roma Capitale”. Lo scrive su Facebook l’assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale.

“È importante guardare avanti, pianificare la ripresa delle normali attivita’, immaginare con entusiasmo e con quel pizzico di trepidazione il primo giorno del nido, la cui scelta rappresenta un momento importante, una decisione delicata, piu’ difficile da prendere con le attuali modalita’- prosegue Mammi’- Approfitto per ricordare che stiamo predisponendo anche le modalita’ per il rimborso delle quote per i servizi educativi e scolastici versate per il periodo di sospensione delle attivita’ e tengo a ringraziare ancora le nostre educatrici che, pur a distanza, continuano a far sentire il loro affetto e la loro professionalita’ alle famiglie dei piccoli”.