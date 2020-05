Mammì: buoni spesa, Tar rigetta sospensiva

Roma – “L’amministrazione Capitolina ha ricevuto notifica del rigetto da parte del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio della sospensiva richiesta dall’azienda Repas in merito all’affidamento del servizio di fornitura dei ticket per la misura dei ‘Buoni Spesa’. Nell’ordinanza e’ specificata l’assenza di circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata degli effetti dei provvedimenti impugnati, sottolineandone anche l’impatto sociale ed assistenziale di notevole valore”. Cosi’ il Campidoglio in una nota.

“La distribuzione dei ‘Buoni Spesa’ e’ stata un’operazione fondamentale per la citta’, portata avanti con scelte rispondenti alle necessita’ proprie della situazione emergenziale e nei tempi necessari a garantire la massima velocita’ sia dell’arrivo dei ticket al Dipartimento che delle consegne ai cittadini, anche tramite la messa in campo di una app che permette di accreditarli direttamente su smartphone. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e stanno contribuendo al sostegno dei singoli e delle famiglie messe piu’ in difficolta’ dall’emergenza Covid-19”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale Veronica Mammi’.