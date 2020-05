Mammì: mai sottratta confronto su ‘Dopo di noi’

Roma – “Non mi sono mai sottratta al confronto, e voglio fare chiarezza in merito alle accuse rivoltemi perche’ ieri non sono stata presente in commissione Trasparenza sul ‘Dopo di noi’. In questo periodo, l’attivita’ amministrativa e’ piu’ intensa che mai e nella stessa mattinata avevo in agenda ben tre commissioni e una pre-Giunta, con orari molto ravvicinati e in parte coincidenti. Gli ‘impegni pregressi’ non erano di natura personale ma istituzionale e tutti molto significativi, tanto che ho delegato il mio personale in commissione Scuola e in pre-Giunta ma non ho potuto farlo in merito alle altre due commissioni, perche’ inerenti temi che ho sempre seguito personalmente”. Lo scrive su Facebook l’assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale, Veronica Mammi’.

“Ho partecipato alla commissione Politiche sociali in cui era all’ordine del giorno il Piano sociale cittadino, che sara’ a breve votato in Assemblea capitolina. Data l’importanza anche del tema della commissione Trasparenza, avevo pero’ scritto comunicando la mia impossibilita’ a partecipare in quella data, chiedendo di verificare l’opportunita’ di un rinvio- prosegue Mammi’- Purtroppo non ho ricevuto risposta, ma non accetto che mi si accusi di non considerare rilevante il tema del ‘Dopo di noi’, su cui abbiamo lavorato con impegno e dedizione, raggiungendo risultati molto positivi. Non aver accolto alcuni suggerimenti, inoltre, non significa non considerarli ma, nel caso specifico, aver ritenuto valida un’altra linea d’azione”.

“Voglio ribadire che sono sempre aperta al confronto costruttivo, ma non alla sterile polemica politica, meno che mai adesso che la situazione che stiamo vivendo richiede che ogni energia a disposizione venga focalizzata sulla messa in atto di risposte concrete a cui i cittadini hanno diritto- conclude l’assessore- La mia priorita’ e’ svolgere al meglio il mio lavoro, l’unica cosa di cui posso scusarmi e’ di non avere il dono dell’ubiquita’ e di poter seguire una sola commissione alla volta”.