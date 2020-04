Mammì: modulo buono spesa anche scritto a mano, poi foto

Roma – “Sono partite ieri le domande per il Buono Spesa, a sostegno di singoli e famiglie in condizione di difficolta’ economica a causa della diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19. Voglio condividere alcuni chiarimenti utili alle famiglie. I cittadini che non hanno la stampante potranno copiare anche a mano il modulo disponibile sul sito di Roma Capitale su un foglio di carta, firmarlo e inviarlo con una foto alla mail indicata dal Municipio competente. Chi non ha questa possibilita’, puo’ rivolgersi alle parrocchie, che si sono rese disponibili a supportarci in questa pratica, insieme alle associazioni del Terzo settore e del volontariato cittadino”. Lo scrive su Facebook l’assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale, Veronica Mammi’.

“A mano a mano che i Municipi lavoreranno le domande e le invieranno al Dipartimento di Roma Capitale, inizieremo a distribuire i buoni che sono in arrivo. Abbiamo raccolto segnalazioni di difficolta’ a far arrivare le mail ad alcuni Municipi: li abbiamo prontamente contattati e il problema tecnico e’ stato risolto. Sul sito di Roma Capitale trovate gli indirizzi delle mail di ciascun Muncipio aggiornate e dedicate all’emergenza- prosegue Mammi’- Chiaramente vogliamo scongiurare assembramenti, quindi non apriremo punti di raccolta. I Buoni Spesa saranno consegnati a domicilio, casa per casa. Il lavoro continua e voglio ringraziare ogni singola persona che sta contribuendo dando il massimo per affrontare questa difficile situazione”.