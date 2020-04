Mammì: orgoglio per erogazione primi mille buoni spesa

Roma – “I Buoni Spesa a Roma sono gia’ nelle mani dei cittadini: abbiamo dato il via all’erogazione per i primi circa 1000 beneficiari, che hanno scelto l’accredito sulla app. Un risultato di cui sono particolarmente orgogliosa. Il sistema che abbiamo scelto funziona e la velocita’ con cui stiamo agendo lo dimostra. Abbiamo iniziato ad inviare le liste per sbloccare i pagamenti gia’ sabato, a meno di una settimana dall’apertura delle domande. Molti cittadini gia’ hanno fatto la spesa con i Buoni. I primi beneficiari hanno ricevuto i ticket tramite app, ma domani e’ previsto l’arrivo anche di quelli cartacei, che inizieremo a distribuire”. Lo scrive su Facebook l’assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale, Veronica Mammi’.

“Giorno per giorno diamo il via a nuove erogazioni sulla base delle domande lavorate dai Municipi, che riceviamo quotidianamente. Ringrazio tutti i Municipi di Roma per il grande lavoro che stanno portando avanti all’interno di questa procedura fondamentale per i cittadini. Il meccanismo e’ semplice e rapido, la risposta concreta ed efficace- sottolinea Mammi’- Non abbiamo perso un minuto, non ci siamo mai fermati e per questo voglio ringraziare ogni singola persona che si e’ impegnata per questo obiettivo, insieme alle edicole, parrocchie e associazioni del terzo settore e del volontariato cittadino che si sono rese disponibili a supportare i cittadini nella compilazione e nell’invio della domanda. Siamo una comunita’. Roma non dimentica nessuno”.