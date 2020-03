Mammì: Roma, altri 240 posti in più per senza fissa dimora

Roma – Veronica Mammì, assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il noto social network Facebook.

“Abbiamo aumentato i posti di accoglienza H24 per persone senza dimora: altri 240 ospiti potranno rimanere all’interno delle strutture del Piano freddo per l’intero arco della giornata e contenere cosi’ gli spostamenti. Nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19, i centri di accoglienza per il Piano Freddo in regime H15 sono passati a un regime completo H24. La prevenzione e’ al primo posto e per procedere con i nuovi inserimenti sara’ fatta una verifica specifica dello stato di salute dei singoli ospiti”.

“Abbiamo anche rafforzato il servizio di distribuzione dei pasti a domicilio, che passeranno da 600 a 800 al giorno. Alle mense sociali, che servono circa 40 mila pasti al mese, abbiamo raccomandato di prendere tutti gli accorgimenti necessari e trasformare una parte consistente dei pasti in pranzi e cene ‘al sacco’. Stiamo esaminando- prosegue Mammì- ogni possibilità per aumentare ancora di più l’accoglienza e potenziare i servizi per i più fragili, aggiungendo ulteriori risorse economiche ai 15 milioni di euro che già destiniamo annualmente alle associazioni in convenzione con Roma Capitale per la gestione dei servizi. A tutti i Municipi che hanno ricevuto fondi capitolini per aprire strutture per il Piano Freddo sul territorio abbiamo fatto arrivare la richiesta di ampliare l’accoglienza dei posti H15 in un regime completo di H24”.

“Stiamo inoltre sondando la disponibilità degli enti gestori per creare nuovi posti di accoglienza in H24 per il Piano Freddo, cosi’ come per utilizzare le strutture dei servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati oggi dismessi- conclude l’assessore- Ringrazio profondamente i dipendenti di questa amministrazione, che in una fase delicata come quella che stiamo affrontando confermano un impegno importante al servizio dei cittadini, insieme a tutti gli enti gestori, gli operatori e i volontari. Dobbiamo lavorare uniti per superare questo momento delicato”.