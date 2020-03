Mammì: via domande per buoni spesa, grazie a dipendenti

Roma – “Da oggi a Roma e’ possibile fare domanda per il contributo alla spesa. Ecco come lo distribuiremo. Il sostegno sara’ erogato tramite ‘Buoni Spesa’ per l’acquisto dei generi alimentari o di prima necessita’: fino a 300 euro per i nuclei familiari composti da 1 o 2 persone, fino a 400 euro per i nuclei di 3 o 4 persone e fino a 500 euro per i nuclei di 5 o piu’ persone. Il contributo e’ rivolto ai nuclei familiari piu’ esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza causata dal virus Covid-19, per soddisfare le necessita’ piu’ urgenti ed essenziali. I cittadini potranno fare richiesta compilando l’apposita domanda disponibile sul sito di Roma Capitale e inviandola via mail ai Municipi di riferimento, a partire da oggi e fino al 16 aprile 2020”. Lo scrive su Facebook l’assessore alla Comunita’ solidale di Roma Capitale, Veronica Mammi’.

“Voglio ringraziare tutti i dipendenti capitolini con cui abbiamo lavorato senza sosta, anche in queste ore, per arrivare gia’ oggi all’apertura delle domande, insieme ai Municipi da cui abbiamo ricevuto una pronta attivazione. Abbiamo preso in considerazione anche la possibilita’ di attivare il versamento del contributo direttamente sull’Iban, opzione al momento accantonata in aderenza alle linee guida dell’Anci e che valuteremo se applicare in un secondo momento- prosegue Mammi’- Stiamo dialogando anche con le reti degli organismi del Terzo Settore e del Volontariato cittadino, per contribuire ad intercettare la platea di ‘invisibili’ che potrebbero non fare domanda per il contributo. Il lavoro non si ferma. Continuiamo ogni giorno, per offrire a chi si trova in difficolta’ maggiori sempre piu’ sostegno e servizi, in questo momento delicato per tutti”.