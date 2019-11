Mancini: domani direzione, se volontari faccio passo indietro

Roma – “Le polemiche promosse in forma anonima non mi interessano. Domani c’e’ la direzione del Partito democratico di Roma. Io spero abbia un esito unitario, che consenta al partito di aprire una fase nuova. Se cosi’ non fosse, verrebbe meno la mia disponibilita’ ad un incarico che ho accettato con riserva”. Lo dichiara Claudio Mancini, deputato del Partito democratico, indicato ieri come tesoriere del Pd di Roma su proposta del senatore Zanda. “Ieri- conclude Mancini- non ci sono stati interventi ne’ voti contrari, ma se ci sono volontari io faccio subito un passo indietro da un incarico che non ho chiesto ne’ sollecitato”.