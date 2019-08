Manzella: occasione per rinnovare grazie a 1 mln per imprese al femminile

Roma – “Nel giro tra le imprese che sto facendo in questi mesi, molto spesso ho trovato donne ai posti di comando. Penso a Maria Carla Bonollo della Distilleria Bonollo ad Anagni, a Gabriella Scuderi, della Sartoria Scuderi a Vetralla, da ultimo Fulvia Chinzari che ad Antrodoco insieme alle figlie sta rilanciando l’Amaro Chinzari, fondato dalla sua famiglia nel 1937. Sono esempi delle tante imprenditrici che ho incontrato e che mi hanno colpito per determinazione, forza e per stile di management. Incontri che mi hanno convinto ancora di piu’ che le ‘donne d’impresa’ sono un patrimonio che va aiutato, per far crescere la nostra Regione. Nel Lazio le imprese femminili sono 145.156 – il 22% del totale regionale – e siamo la seconda regione italiana dopo la Lombardia per numero di imprese ‘rosa’. Sono numeri che puntiamo a migliorare e per questo da anni investiamo in questo ambito. Con il bando ‘Innovazione sostantivo femminile’, continuiamo in questa azione sostenendo le imprese ‘al femminile’ in un aspetto cruciale come i processi di innovazione. Quello che esce oggi e’, infatti, un bando da 1 milione di euro di risorse europee che aiutera’ con contributi sino a 40 mila euro investimenti in nuove tecnologie e soluzioni digitali – come macchine a controllo numerico, realta’ aumentata, stampa 3D – per favorire trasformazioni nei processi produttivi e nell’organizzazione aziendale. Sono convinto aiutera’ le donne che vogliono avviare un’attivita’ imprenditoriale e quelle che gia’ guidano un’impresa ad essere sempre piu’ competitive e l’economia del Lazio ad essere ancora piu’ plurale, aperta, moderna”. Cosi’ Gian Paolo Manzella, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio sulla pubblicazione oggi dell’Avviso pubblico ‘Innovazione sostantivo femminile’, che promuove e valorizza il capitale umano femminile sostenendo la creazione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese.