Manzella-Ognibene: solidarietà e vicinanza a ‘Pecora Elettrica’

Roma – “Piena solidarieta’ alla Pecora Elettrica”. Questo il messaggio lanciato da Gian Paolo Manzella (assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, Lazio Creativo e Innovazione) e Daniele Ognibene (capogruppo LeU al Consiglio regionale del Lazio) che questa mattina hanno fatto visita alla caffetteria-libreria antifascista di Centocelle, a Roma.

Uno spazio aperto alla creativita’ e alla cultura- da anni ospita ogni settimana reading e presentazioni di libri, spettacoli di musica e teatro, gruppi di lettura, dibattiti, attivita’ laboratoriali per adulti e bambini, letture animate e degustazioni in un’atmosfera di condivisione familiare della cultura- che nella notte fra il 24 e il 25 aprile, e’ stato semidistrutto da un grave attentato incendiario.

“Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla Pecora Elettrica per quanto successo. Questo luogo dovra’ tornare ad essere quello che e’ sempre stato: un riferimento culturale per uno storico quartiere romano come Centocelle”, hanno dichiarato Manzella e Ognibene.