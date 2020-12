Marcelli: malati oncologici, assegnati contributi

Roma – “Sono 511 i pazienti del Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che riceveranno un contributo economico per far fronte alle spese sanitarie sostenute per le cure, grazie al Fondo per i malati oncologici che da sempre e’ stata una delle nostre priorita’.”

“La Giunta Regionale ha deliberato il trasferimento dei fondi alle diverse ASL del territorio e presto saranno assegnati i 300mila euro che con un nostro emendamento alla manovra di Bilancio 2020 abbiamo chiesto venissero destinati al Fondo e che, sempre, su nostra richiesta sono stati resi cumulabili con altri sostegni ed estesi anche alle famiglie con ISEE pari a 15.000 euro, ampliando la platea dei beneficiari che precedentemente era ristretta a coloro che avevano un ISEE di 5.000 euro.”

“Sebbene questo contributo non copra tutte le spese che purtroppo chi e’ affetto da questa patologia deve sostenere, e’ pur sempre un aiuto ed e’ per questo che nella Legge di Stabilita’ che ci accingiamo ad discutere in Aula, abbiamo proposto che per il 2021 e il 2022, gli stanziamenti previsti, che attualmente ammontano a 150mila ad anno, vengano incrementati di ulteriori 300mila euro, in modo da portare la cifra annuale a 450mila euro.”

“Va purtroppo rilevato che, a fronte di un cospicuo numero di richieste arrivate nelle province di Frosinone e Latina, nelle altre Asl se ne registra una quantita’ minore o non proporzionata ai pazienti che soffrono di tali patologie, probabilmente a causa di una carenza di comunicazione, e mi auguro che la Regione Lazio, per il futuro, si impegni a diffondere maggiormente le informazioni su questa possibilita’ che viene offerta a chi sta vivendo un travaglio inenarrabile ed ha bisogno di tutto il supporto possibile”. Cosi’ in una nota il consigliere M5S Loreto Marcelli, Vice-Presidente della Commissione Sanita’ della Regione Lazio.