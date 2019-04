Marcucci: a 15 anni Simone ha affrontato fascisti CasaPound, lo ringrazio

Roma – “A 15 anni a Torre Maura, la periferia di Roma dove e’ scoppiata una rivolta per l’arrivo di un gruppo di rom, Simone ha sfidato a viso aperto i fascisti di Casapound che soffiano sul disagio sociale per creare un clima di rivolta. Basta usare la paura per racimolare voti, una lezione che molte forze politiche dovrebbero imparare, Salvini e Di Maio in testa. Nel futuro dell’Italia c’e’ la tolleranza e il rispetto, grazie Simone”. Lo scrive su facebook Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato.