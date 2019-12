Marcucci: sindaco Bibbiano torna libero, succede quando processi si consumano su media

Roma – “Mesi e mesi di inchiostro, di veleni, di accuse vergognose, di speculazioni politiche, di aperture dei Tg. Ieri sera infine il sindaco di Bibbiano torna libero perche’ secondo la Cassazione, non sussistevano le condizioni per l’arresto. Questo succede quando i processi si consumano sui media e le sentenze vengono pronunciate ignorando il diritto alla difesa, le prove, i dubbi. Chi paga per questi massacri?”. Lo scrive su facebook Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato.