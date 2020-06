Mariani: uso aree verdi a società in crisi va concesso immediatamente

Roma – “Il lockdown, necessario per evitare il diffondersi del virus, ha imposto la chiusura dei centri sportivi per oltre due mesi producendo gravi danni anche sotto il profilo economico. L’avvio della Fase 2 ha risolto soltanto parzialmente il problema, in quanto il 25% delle associazioni e societa’ sportive non sono riuscite a riprendere l’attivita’ normalmente: le limitazioni nell’uso degli spazi hanno penalizzato tante realta’ e le modifiche strutturali necessarie per l’adeguamento alle norme di sicurezza e distanziamento richiedono progettazione e iter autorizzativi troppo lunghi e costosi.”

“Per questo ho rivolto un appello al governo, agli amministratori locali e al presidente di Sport e Salute, chiedendo loro di fare in modo che, con il coinvolgimento degli enti locali, le associazioni sportive dilettantistiche possano utilizzare gratuitamente le aree verdi e gli spazi all’aperto”. Lo scrive Felice Mariani, deputato del MoVimento 5 Stelle, in un post pubblicato sul Blog delle Stelle.

Si tratta di “una decisione da prendere in tempi rapidi in modo che le realta’ sportive ne possano usufruire da subito e fino a settembre, trovando cosi’ un’opportunita’ per tornare a operare garantendo il benessere delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, oltre che in importante supporto alle famiglie”. Come spiega Mariani, “il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha subito dato riscontro alla proposta offrendo la disponibilita’ dei parchi nazionali di competenza del suo dicastero, compatibilmente con la morfologia del territorio”.

“Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, sono impegnati a recuperare fondi per fornire attrezzature sportive ai comuni e municipi che vorranno aderire al progetto- continua Mariani- Tra questi ha gia’ palesato il proprio interesse Roma Capitale e nello specifico i municipi IV, V e XIII stanno predisponendo la delibera necessaria a dare il via all’operazione ‘sport in natura’ nei rispettivi territori”.

Le amministrazioni locali, infatti, “devono semplicemente approvare un atto che autorizzi le associazioni sportive a utilizzare le aree verdi di propria competenza. Le associazioni, che gia’ fanno un lavoro importante per il suo impatto sociale, potrebbero magari ricambiare offrendo lezioni gratuite per gli anziani, per le persone con disabilita’ o per chi versa in condizioni economiche disagiate. Un’iniziativa che non ha costi ma che porterebbe vantaggi per tanti”, conclude la nota.