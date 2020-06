Marin: sì a monopattini elettrici, ma no deregulation

Roma – “Lodevole e meritoria l’introduzione di monopattini e di mezzi di sharing. Aspettavamo da tempo un rafforzamento della micromobilita’ sostenibile anche nella Capitale. È importante pero’ che si stabiliscano delle linee guida per l’utilizzo al fine di scongiurare un far west senza regole; per tutta la nuova mobilita’ alternativa occorre ribadire il rispetto del codice della strada”. Lo dichiara in una nota Stefano Marin, presidente della vommissione Mobilita’ del I Municipio di Roma. “Per far funzionare bene il servizio- aggiunge- e’ giusto che i monopattini siano senza stallo obbligato ma il Comune deve preoccuparsi di stabilire dei parametri di sicurezza che rispettino il decoro delle nostre piazze e dei nostri marciapiedi. Un regime di deregulation non e’ accettabile”.