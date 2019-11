Maritato: Ama conquistata da Acea? Raggi deve chiarire

Roma – Arrivano le parole di Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela ed esponente Fdi, in merito ad Acea e Ama:

“Apprendiamo di un incontro tra i rappresentanti di alcune single sindacali e il nuovo amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis in cui si sarebbe parlato del piano assunzionale della municipalizzata, del piano industriale e dei bilanci della partecipata dei rifiuti. Dopo quanto accaduto in questi mesi alle varie governance di Ama, alle parole non crede più nessuno e preferiamo aspettare i fatti, nella speranza che Roma abbia finalmente un servizio di racconta rifiuti efficace ed efficiente. Per quanto riguarda poi la realizzazione degli impianti che occorreranno ad Ama per chiudere il ciclo dei rifiuti, si vocifera ancora il presunto coinvolgimento di una partnership con grandi aziende che stanno dentro perimetro pubblico. Come Acea, ad esempio? Non vorremmo che dietro tutto questo si nasconda un tentativo di privatizzazione. La sindaca Raggi chiarisca”.