Maritato: esposto di Assotutela per far luce su disservizi

Roma – “E’ una vera e propria Caporetto quella che si è materializzata nella Capitale d’Italia in merito al comparto rifiuti. Stando alla ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia, infatti, Roma è mestamente all’89esimo posto nella classifica delle città italiane più virtuose per quanto concerne l’ecosistema all’interno del territorio urbano. Con la differenziata chiusa a percentuali imbarazzanti”.

“Siamo molto preoccupati per questi numeri e questi dati, che testimoniano l’inefficienza amministrativa della sindaca Raggi e dei vari management Ama, incastrati tra bilanci preoccupanti, disservizi operativi e una impiantistica insufficiente. Una realtà che rischia di far ricadere Roma nell’emergenza. Per questa ragione, Assotutela ha deciso di presentare un esposto agli organi competenti per fare luce su questa delicata vicenda”.

Così, in una nota, Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela ed ex candidato sindaco al Comune di Roma.