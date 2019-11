Maritato: Raggi campa di pseudo slogan, strade a pezzi e poche preferenziali

Roma – “Mentre la sindaca Raggi continua a campare di pseudo slogan, come #stradenuove, che ormai non incanta più nessuno, la Capitale d’Italia vive ancora una crisi infrastrutturale paurosa: buche che sembrano crateri, una mobilità pubblica letteralmente a pezzi, un traffico pazzesco, e lavori di somma urgenza sulle arterie che durano settimane. Un contesto imbarazzante che dovrebbe indurre la prima cittadina grillina a investire di più e meglio.

“E, invece, ritroviamo il Campidoglio a puntare forte sulle ciclabili in tratti stradali infelici e a costi elevatissimi, quando sarebbe urgente e necessario creare preferenziali per i mezzi pubblici e i mezzi di emergenza: la gente, purtroppo, spesso rischia di rimanere imbottigliata nel traffico sulla lettiga di un ambulanza che incessantemente suona ma non riesce a farsi strada… Benvenuti a Roma! Virginia Raggi, grazie di cuore”.

Cosi, in una nota, Michel Emi Maritato, esponente di Fratelli d’Italia ed ex candidato sindaco di Roma.