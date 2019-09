Maritato-Rocca-Zamparelli: il rimpasto della casta è servito

Roma – “La fase 2 della amministrazione Raggi si apre con un rimpasto di giunta tutto fumo e niente arrosto. Mogli di consiglieri comunali, fedelissimi, sissignori in salsa grillina vanno a occupare poltrone assessorili, confermando l’assioma che l’anticasta ormai è sempre più casta. Dietro gli annunci vacui e demagogici della prima cittadini non si nasconde altro che il fallimento del Movimento 5 Stelle alla guida della Capitale d’Italia: una città sempre più in crisi, tra servizi pubblici precari, una mobilità da terzo mondo e un decoro urbano ai minimi storici. I cittadini capitolini non meritano davvero tutto questo”.

Così, in una nota, il dirigente nazionale FdI, Federico Rocca, l’esponente FdI e presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato, e l’esponente FdI Amedeo Zamparelli