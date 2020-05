Marsella: pronto a difendere famiglie via Baleniere

Roma – “Io da consigliere sono pronto a difendere queste famiglie anche fisicamente, se sara’ necessario. Ma prima gli italiani”. Cosi’ il consigliere di Casapound del Municipio X, Luca Marsella, davanti all’Area 151 in via delle Baleniere 263, a Ostia. Marsella insieme ad altri rappresentanti di Casapound si trova di fronte agli appartamenti occupati a fine aprile, in una sorta di sit-in organizzato in concomitanza con la manifestazione in corso, organizzata dall’Anpi e altre associazioni, per chiedere la liberazione dello stabile. I due gruppi sono distanti circa 500 metri. L’area e’ presidiata dal Reparto Mobile della Polizia e dai Carabinieri. Tutto si sta svolgendo con regolarita’. La Polizia, poco fa ha impedito ad alcuni rappresentanti di Casapound di avvicinarsi all’altro corteo percorrendo via delle Baleniere.