Marsella: Raggi mi ha denunciato, ma l’ho solo contestata

Roma – “Ho saputo che la sindaca Raggi mi ha denunciato per quella che sui giornali e’ passata come un’aggressione. Ma e’ stata una contestazione politica, non un’aggressione. Le forze dell ‘ordine mi hanno informato che devo andare in Questura, immagino che sia una denuncia per minacce”. A dirlo il consigliere di Casapound di Ostia, Luca Marsella, davanti all’entrata della palazzina occupata in via delle Baleniere, sostenuta dal movimento di destra. L’episodio a cui fa riferimento Marsella, e’ avvenuto il 18 maggio scorso, quando Raggi durante una visita ad un commerciante per l’avvio della ‘fase 2′ e’ stata contestata dal consigliere di Casapound al Municipio X di Roma.