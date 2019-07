Marsella: Raggi venga sotto ex colonia occupata ad Ostia

Roma – “Aspetto la Raggi anche davanti all’ex colonia Vittorio Emanuele di Ostia occupata centinaia di immigrati. A differenza di CasaPound, questo e’ un immobile del Comune di Roma dove il sindaco ha facolta’ di intervenire ma non lo fa. Anzi, paga le utenze agli occupanti. Oggi si e’ presentata in via Napoleone III perche’ evidentemente non ha digerito la mia denuncia”. Lo dichiara Luca Marsella, consigliere di CasaPound del X Municipio, dopo il blitz della sindaca davanti al palazzo di via Napoleone III.