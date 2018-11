Marsilio: per FdI no trasferimento terminal bus ad Anagnina

Roma – “Domani pomeriggio in Campidoglio si discutera’ la mozione di Fratelli d’Italia sul trasferimento del terminal bus da Tiburtina ad Anagnina. E’ inaccettabile, una scelta che penalizzera’ i viaggiatori, costretti a subire una decisione che non ha alcuna logica e che avra’ come unico effetto quello di rendere ancora piu’ caotica la viabilita’ a Roma”.

“Invitiamo, quindi, i comitati di quartiere, le associazioni di pendolari, le istituzioni rappresentative dei territori interessati (dai municipi di Roma alla Regione Abruzzo) ad assistere alla seduta per sostenere i contenuti della mozione, prima firmataria Giorgia Meloni, e imporre l’annullamento dello spostamento del terminal”.

“E pure il governo dovra’ dare spiegazione di tale decisione, rispondendo nella mattinata di domani ad un’interrogazione che ho presentato”. Cosi’ in un comunicato il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Marsilio.