Martelli: su Forlanini no battaglia politica, ma spazio enorme da utilizzare

Roma – Dopo le polemiche dei giorni scorsi su un’eventuale riapertura dell’ospedale Forlanini di Roma per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, mettendo a disposizione nuovi posti letto nel vecchio nosocomio, l’ex primario di chirurgia toracica dell’ospedale, Massimo Martelli, insiste: “È uno spazio enorme che potrebbe essere utilizzato per creare posti di terapia intensiva- si legge in un suo post su Facebook- È ovvio che l’ultima parola spetta ai tecnici, che dopo un sopralluogo ci dovranno dire se questo progetto e’ fattibile o meno. Vorrei ricordare a tutti che questa non e’ una battaglia politica, ma una battaglia di tutti contro un nemico che e’ molto piu’ importante del fascismo e del comunismo”. Secondo Martelli invece “i nostri politici tutti pensano ancora e solo alle prossime elezioni, forse pensando che loro sono immuni dal contagio. Allora basta con le polemiche, sono piu’ di dieci giorni che ho sollevato questo problema e ancora sentiamo solo ripicche che non servono a niente. Noi cittadini chiediamo risposte immediate, non c’e’ piu’ tempo”, conclude Martelli.