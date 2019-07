Marzetti: fondamentale per tutela minori è squadra protezione Ministero

Roma – “L’istituzione di questa squadra da parte del ministro Alfonso Bonafede, di cui capiremo piu’ avanti i compiti e i poteri, credo sia un importante intervento volto alla tutela dei minori e alla collaborazione, per fare in modo che gli istituti previsti dal nostro ordinamento giuridico vengano approfonditi e vengano viste difficolta e problematiche. Il tutto affinche’ fatti come quelli di Bibbiano e quelli del Forteto, di cui sono Commissario governativo, non avvengano mai piu’ nella storia. Quando parliamo di minori, chiunque compia qualsiasi un gesto punibile nei confronti dei minori, deve essere punito con il massimo rigore e la massima severita’”. Cosi’ Cosi’ Jacopo Marzetti, Garante per i Diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Lazio e neo membro della squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori, istituita dal Ministero della Giustizia, interpellato dall’Agenzia Dire.