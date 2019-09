Maselli: basta ipocrisia, accordo Pd-M5s già stabilito

Roma – “Quanta ipocrisia sulla nuova alleanza giallorossa in Regione, sarebbe cosa buona e giusta se terminasse. L’accordo della disperazione tra Pd e M5S a livello nazionale, basato sulla paura di andare a votare e sul patto della poltrona, e’ stato subito trasferito nel Lazio tanto e’ vero che e’ gia’ stato deciso che in Giunta si libereranno due posti che andranno a figure esterne legate al M5S, di cui gia’ si conosce l’identita’. Se questo e’ il preludio ad un nuovo laboratorio o modello per il Lazio, come spera la grillina Lombardi, lo vedremo. Certo e’ che sarebbe il combinato disposto di due gestioni fallimentari. Da un lato quella del Pd alla Regione Lazio (basti pensare ai disastri della giunta Zingaretti su sanita’, trasporti e utilizzo fondi strutturali dei fondi Ue), dall’altro quella del sindaco Raggi al Comune di Roma (fallimento totale sul tema dei rifiuti ma anche sul decoro, sulla manutenzione delle strade e del verde, per non parlare della crisi di importanti aziende come Atac e Ama). Un laboratorio del genere, per i cittadini del Lazio, sarebbe letale”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo regionale di Noi con l’Italia Massimiliano Maselli.