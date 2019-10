Massaro: “A Roma opportuno aprire tavolo di coordinamento del centrodestra unito”

Roma – “A seguito della recente decisione di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega di adottare a livello nazionale una linea comune in materia di riforme sarebbe opportuno aprire un tavolo di coordinamento permanente del centrodestra sulle questioni che interessano Roma ed i romani” – dichiara Pietrangelo Massaro, Vice Coordinatore Romano di Forza Italia con Delega all’Organizzazione del Partito.

“La proposta – spiega Massaro – é quella di creare una cabina di regia con parlamentari, amministratori e dirigenti locali, che si riunisca periodicamente per condividere idee ed iniziative sulle singole aree di competenza di Roma Capitale, coinvolgendo non solo gli storici alleati ma anche tutte le realtá che si rispecchiano in una visione di Italia alternativa a quella delle sinistre e dei grillini”.

“Da sempre il centrodestra unito – conclude Massaro – rappresenta una formula vincente sia in termini elettorali che di buon governo di regioni e comuni.

Tra un anno e mezzo circa si tornerà a votare a Roma: occorre replicare lo stesso modello, al fine di condurre insieme una opposizione serrata alle politiche fallimentari di Raggi e M5s e al fine di costruire sin d’ora, passo dopo passo, un progetto politico per la nostra cittá che sia solido, concreto e realizzabile”.