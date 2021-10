Massaro: “Soddisfazione per il risultato del centrodestra, proseguiamo su questa strada”

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dichiara Pietrangelo Massaro, candidato per la coalizione del centro-destra alla Presidenza del Municipio XII – risultato ancora più significativo in quanto proviene soprattutto dal voto delle periferie che noi, come previsto nel nostro programma, intendiamo rilanciare”.

“Ringrazio sentitamente – prosegue Massaro – le forze politiche che stanno sostenendo con serietà e lealtà la mia candidatura a Presidente. Così come ringrazio i tanti elettori per la fiducia che ci hanno accordato nella prima tornata elettorale”.

“Alla popolazione del Municipio XII – conclude Pietrangelo Massaro – mi sento di dire che, se al ballottaggio saró eletto Presidente, rappresenterò l’intera collettivitá, non solo il mio schieramento politico. Coerentemente con i miei valori cristiani, liberali ed europeisti sarò aperto al dialogo con tutti, ascolteró le minoranze e lotterò affinché nessuno resti indietro. Questo per me significa appartenere ad una comunitá”.