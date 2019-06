Mattarella: oggi si volta pagina, reagire con fermezza

Roma – ”Grande preoccupazione” per ‘quel che e’ emerso, da un’inchiesta giudiziaria in corso” che ”ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il plenum straordinario del Csm per l’insediamento dei nuovi componenti togati.

MATTARELLA: COACERVO DI MANOVRE, COLPITA AUTOREVOLEZZA MAGISTRATURA

“Quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l’autorevolezza non soltanto di questo Consiglio ma anche il prestigio e l’autorevolezza dell’intero Ordine Giudiziario; la cui credibilita’ e la cui capacita’ di riscuotere fiducia sono indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il plenum straordinario del Csm per l’insediamento dei nuovi componenti togati. “Il coacervo di manovre nascoste- aggiunge il capo dello Stato- di tentativi di screditare altri magistrati, di millantata influenza, di pretesa di orientare inchieste e condizionare gli eventi, di convinzione di poter manovrare il CSM, di indebita partecipazione di esponenti di un diverso potere dello Stato, si manifesta in totale contrapposizione con i doveri basilari dell’Ordine Giudiziario e con quel che i cittadini si attendono dalla Magistratura”.

MATTARELLA: OGGI NUOVO INIZIO, REAGIRE CON FERMEZZA

”Oggi si volta pagina nella vita del CSM. La prima di un percorso di cui non ci si puo’ nascondere difficolta’ e fatica di impegno. Dimostrando la capacita’ di reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il plenum straordinario del Csm per l’insediamento dei nuovi componenti togati. ”Tengo a ringraziare il Vice Presidente, il Comitato di Presidenza e i Consiglieri presenti per la risposta pronta e chiara che hanno fornito- aggiunge il capo dello Stato- con determinazione, non appena si e’ presa conoscenza della gravita’ degli eventi. La reazione del Consiglio ha rappresentato il primo passo per il recupero della autorevolezza e della credibilita’ cui ho fatto cenno e che occorre sapere restituire alla Magistratura italiana. Di essa i cittadini ricordano i grandi meriti e i pesanti sacrifici anche attraverso l’esempio di tanti suoi appartenenti e hanno il diritto di pretendere che quei meriti e quei sacrifici non siano offuscati. A questo riguardo non va dimenticato che e’ stata un’azione della Magistratura a portare allo scoperto le vicende che hanno cosi’ gravemente sconcertato la pubblica opinione e scosso l’Ordine Giudiziario”.

MATTARELLA: SU NOMINE ASSOLUTA TRASPARENZA, GLI ANTICORPI CI SONO

”Tutta l’attivita’ del Consiglio, ogni sua decisione sara’ guardata con grande attenzione critica e forse con qualche pregiudiziale diffidenza. Non puo’ sorprendere che sia cosi’ e occorre essere ancor piu’ consapevoli, quindi, dell’esigenza di assoluta trasparenza, e di rispetto rigoroso delle regole stabilite, nelle procedure e nelle deliberazioni. Occorre far comprendere che la Magistratura italiana – e il suo organo di governo autonomo, previsto dalla Costituzione – hanno al proprio interno gli anticorpi necessari e sono in grado di assicurare, nelle proprie scelte, rigore e piena linearita”’. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il plenum straordinario del Csm per l’insediamento dei nuovi componenti togati.

MATTARELLA: NO INTERESSI PERSONALI O DI CORRENTE, È ORGANO INDIPENDENTE

”La Costituzione prescrive che l’assunzione di qualunque carica pubblica – ivi comprese, ovviamente, quelle elettive – sia esercitata con disciplina e onore, con autentico disinteresse personale o di gruppo; e nel rispetto della deontologia professionale. Indipendenza e totale autonomia dell’Ordine Giudiziario sono principi basilari della nostra Costituzione e rappresentano elementi irrinunziabili per la Repubblica. La loro affermazione e’ contenuta nelle norme della Costituzione ma il suo presidio risiede nella coscienza dei nostri concittadini e questo va riconquistato. Potra’ avvenire – e confido che avverra’ – anzitutto sul piano, basilare e decisivo, dei comportamenti”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il plenum straordinario del Csm per l’insediamento dei nuovi componenti togati.