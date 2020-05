Matteotti, Pd: nel giorno della sua nascita al fianco di Emanuele Fiano

Roma – “Nel giorno in cui tutti i democratici ricordano e onorano la nascita di Giacomo Matteotti, martire della liberta’ ed eroe simbolo dell’Italia antifascista e democratica, ci stringiamo al fianco di Emanuele Fiano, accusato e attaccato sui social per aver fatto i complimenti ad alcuni ragazzi a Milano che hanno dipinto un murales con tutti i volti della Milano antifascista tra cui Nedo Fiano, papa’ di Emanuele. Dobbiamo essere tutti grati a Nedo Fiano per aver speso la sua vita girando nelle scuole d’Italia per raccontare alle nuove generazioni l’orrore dei campi di sterminio. A Emanuele, che ne raccoglie il testimone d’impegno, va tutto il nostro sostegno, oggi piu’ che mai. L’odio non vincera’”. Lo dichiarano Andrea Casu, segretario Pd Roma, e Antonio Senneca, responsabile Antifascismo PD Roma.