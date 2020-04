Mattia: 750mila euro per donne che hanno subito violenza

Roma – “Lo stanziamento di 750 mila euro, le nuove modalita’ di accesso e l’integrazione del contributo anche per le spese dei figli minori e non solo per le donne che hanno subito violenza rappresentano pienamente la volonta’ della Regione Lazio di offrire strumenti concreti per la conquista dell’autonomia per chi e’ stata assistita nelle Case Rifugio e nei Centri Antiviolenza della regione. Ringrazio l’assessora alle Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese, che, in questo momento di crisi generale dovuta al Covid-19, ha saputo interpretare le nuove esigenze delle donne piu’ vulnerabili, con modalita’ di accesso al contributo piu’ estese e la previsione di spese onerose, come l’affitto, le spese mediche urgenti, l’acquisto di generi alimentari e di supporti informatici necessari per la didattica on-line dei figli minori a carico. A chi invece si trova costretta a casa e subisce violenza e’ importante ricordare che e’ possibile chiedere aiuto anche in silenzio attraverso le app dei Centri antiviolenza, oppure chiamando il numero 1522”. Lo dichiara, in una nota, la Presidente della IX Commissione Pari Opportunita’ del Consiglio regionale del Lazio, Eleonora Mattia.