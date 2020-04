Mattia: aiuto Cdp su prestiti enti locali è eccezionale

Roma – “Eccezionale l’intervento che la Cassa Depositi e Prestiti ha attivato con la rinegoziazione dei prestiti contratti dagli Enti locali. Questo consentira’ a 7.200 amministrazioni, tra Comuni, Province, Citta’ Metropolitane e Regioni, di destinare risorse, fino a 1,4 miliardi di euro, alle diverse urgenze connesse all’emergenza Covid-19 e di corrispondere, per l’annualita’ in corso, a giugno e a dicembre, solo la quota interessi e non le rate ordinarie degli oltre 135 mila prestiti contratti.”

“Questa decisione, che e’ stata adottata su indicazione del Governo, Anci e Upi, e’ determinante per consentire ai Comuni di avere maggiori risorse a disposizione non solo per fronteggiare il momento di emergenza, ma per attrezzare e accompagnare i territori nella altrettanto delicata fase di ripartenza. A un momento eccezionale devono per forza corrispondere interventi straordinari, che il Governo, concreto e lungimirante, sta adottando puntualmente con ogni strumento a disposizione”. Cosi’ in un comunicato Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio.