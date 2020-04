Mattia: ci impegniamo per studenti e piccole imprese

Roma – “Si lavora, anche se a distanza, con grande impegno e senso di responsabilita’ per mettere in campo non solo misure di resistenza, ma anche di prospettiva per uscire da questa emergenza. Bisogna lavorare sia per accompagnare la ripresa delle aziende piu’ solide, ma soprattutto per evitare il tracollo delle realta’ piu’ piccole, che, numeri alla mano, sono quelle che rischiano di scomparire.”

“Sono state presentate, infatti, 20.336 domande di cassa integrazione, per 48.798 lavoratori, per una richiesta economica complessiva di 90,8 milioni di euro. Di queste, oltre il 94,1 percento delle richieste riguarda aziende sotto i 5 dipendenti. Questo e’ un dato preoccupante perche’ le aziende piccole, con un solo dipendente, faranno piu’ fatica a riprendere la normale attivita’. Nella prossima convocazione, la Commissione affrontera’ il non meno importante tema della fragilita’ scolastica, che coinvolge la fascia di bambini da zero a 6 anni e quella adolescenziale.”

“Per loro non potere tornare a scuola e non avere una vita sociale regolare produrra’ difficolta’ che le Istituzioni possono contenere con l’adozione di strumenti eccezionali. È un momento storico che richiede tempi e impegno straordinari. Per tale ragione, accolgo la proposta, emersa oggi in audizione, di convocare la Commissione una volta la settimana per trattare tutte le diverse tematiche e le connesse problematiche. Auspico la piu’ fattiva collaborazione tra maggioranza, opposizione e corpi intermedi per contribuire concretamente al lavoro della Giunta e ringrazio l’assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino, per la partecipazione di oggi e per la generosa disponibilita’”. Cosi’ la Presidente Eleonora Mattia, questa mattina, durante la IX Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio.