Mattia: a Colle Fagiolara da oggi inizia nuova storia

Roma – “Da oggi la discarica di Colle Fagiolara a Colleferro e’ definitivamente chiusa. Dopo 26 lunghi anni e’ la fine di una battaglia vinta grazie al coraggio e alla perseveranza dei movimenti studenteschi e delle associazioni e di tanti nuovi sindaci che, anche quando non ci credeva nessuno, hanno deciso di cambiare rotta e ribaltare il tavolo.”

“Una giornata storica per tutto il territorio, resa possibile anche grazie ad una classe politica che ha mantenuto la parola data, a partire dall’assessore regionale Massimiliano Valeriani. Trovarmi qui, oggi, sapendo di aver dato il mio contributo a scrivere una nuova pagina della storia di questo territorio mi fa venire i brividi. La nostra battaglia l’abbiamo combattuta, e l’abbiamo vinta, non per noi, ma per le nostre comunita’.”

“Ora si apre una fase nuova, importantissima, in cui portare avanti il post mortem dell’area, da mettere dapprima in sicurezza e trasformare poi in un’oasi verde. Ci sono gia’ 30 milioni di euro disponibili e dobbiamo fare in modo che cio’ avvenga nel modo migliore e in tempi brevi.”

“Un pensiero particolare va ai circa 150 lavoratori di Lazio Ambiente per i quali, tutti insieme, dobbiamo batterci per trovare una ricollocazione adeguata. In un momento difficile, segnato dalle tante crisi aziendali del Lazio, abbiamo il dovere morale di dare una risposta seria a queste famiglie”. Cosi’ in un comunicato Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione regionale del Lazio, in passato vicesindaco di Valmontone e sempre vicina ai movimenti di lotta della Valle del Sacco.