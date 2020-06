Mattia: Confcooperative Lazio, buon lavoro a Marcocci

Roma – “La riconferma di Marco Marcocci alla presidenza di Confcooperative Lazio e’ il riconoscimento del buon lavoro svolto fino a oggi nell’ambito della cooperazione. A Marcocci auguro sinceramente buon lavoro, soprattutto perche’ in questa fase di ripartenza a seguito della grave emergenza che ha colpito il nostro paese c’e’ bisogno di continuita’ e di fiducia per ricostruire il futuro”. Cosi’, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio.