Mattia: inizia iter legge regionale su omofobia in IX Commissione

Roma – “Ringrazio l’assessora regionale alle Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese, le colleghe della IX Commissione, le firmatarie delle proposte di legge da cui scaturisce il testo unificato, le associazione audite e le forze politiche pronte a sostenere la proposta.”

“Continueremo il percorso delle audizioni e con l’ausilio di tutti troveremo l’equilibrio per giungere alla versione piu’ condivisa della proposta di legge dal titolo ‘Norme per promuovere l’uguaglianza e per prevenire e contrastare le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identita’ di genere”. Cosi’, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Pari opportunita’ del Consiglio regionale del Lazio.