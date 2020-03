Mattia: macchina amministrativa Regione Lazio ha messo il turbo

Roma – “È eccellente il lavoro che la Giunta Zingaretti sta portando avanti per aiutare i cittadini del Lazio in questo momento di crisi. Ogni giorno, si fa fatica a contare i provvedimenti che vengono licenziati in favore delle famiglie. Anche oggi, con il ‘Pacchetto spesa’ sono stati destinati fondi per 21 milioni ai Comuni del Lazio, che, a loro volta, li erogheranno ai cittadini per l’acquisto di generi alimentari e medicinali. A distanza di poche ore, poi, la notizia della sospensione del pagamento di alcuni tributi regionali. E’ una Regione Lazio che ha azionato il turbo, che dialoga rapidamente e concretamente con tutte le realta’ e le istituzioni del territorio e che interviene in maniera tentacolare per sostenere tutte le fasce piu’ deboli della popolazione”. Cosi’ in un comunicato Eleonora Mattia, consigliera del Pd e presidente della Commissione IX Lavoro del Consiglio regionale del Lazio.