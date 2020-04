Mattia: misure ‘resistenza’ da Regione Lazio, ora investire su scuola

Roma – “La Regione Lazio ha cercato di mettere in campo misure veloci e di resistenza. In questo momento, in cui si sta pensando alla fase 2, sono necessarie misure di prospettiva. Ci aspettano sfide importanti a partire la tutela di ogni posto di lavoro e della salute di ogni lavoratore”. Lo ha detto all’agenzia Dire la presidente della commissione regionale Lavoro e consigliere Pd, Eleonora Mattia.

“Bisogna investire sulle infrastrutture digitali, la semplificazione amministrativa, e ripensare una nuova politica industriale che non si basi solo sugli aiuti di Stato ma renda protagonista ogni soggetto produttivo- ha spiegato Mattia- Ma l’investimento piu’ importante sara’ quello sul mondo della scuola. La pandemia ha costretto i nostri bambini e adolescenti a un distanziamento sociale e a ripensare il modo di svolgere la quotidianita’ delle lezioni”. La consigliera dem ha sottolineato che “non dobbiamo mai dimenticare che l’unico ascensore sociale che abbiamo avuto dal Dopoguerra e’ stato la scuola ed e’ compito della politica tutelare le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Non sappiamo cosa ci aspetti realmente, ma abbiamo il dovere di lasciargli un mondo all’altezza delle loro aspettative perche’ hanno il diritto di studiare e sognare”.