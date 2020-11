Mattia: noi donne siamo sempre bersaglio, contro di me attacco squadrista

Roma – “Put….na, ti piacciono i neri, tr…ia. E altre pesantissime volgarita’. È successo ieri, durante l’iniziativa del circolo Giustizia PD, sul tema della tutela dei diritti della Gig Economy”. Inizia cosi’ il lungo post con cui la consigliera regionale del Lazio Eleonora Mattia racconta l’aggressione virtuale, violenta e sessista, che l’ha colpita nella giornata di ieri, nel corso di un’iniziativa online del Partito Democratico.

“Ho preso la parola dopo Marco Miccoli e, dopo cinque minuti dall’inizio del mio intervento, ecco l’irruzione: erano due, tre o forse quattro, tutti organizzati- continua la consigliera e presidente della IX Commissione regionale Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunita’, istruzione, diritto allo studio- Hanno pronunciato piu’ volte e con disprezzo il mio nome e poi quello di Cristina Michetelli, avvocata penalista e segretaria del circolo giustizia.”

“Urlavano tutti contemporaneamente e tra le loro voci si mischiavano altri insulti registrati con voci che sembravano di bambine, poi ancora altri messaggi contro il PD come fossero di manifestanti e, nel baccano generale, pure testi ingiuriosi di musica rap. Bersagli preferiti Eleonora e Cristina. E poi ancora Eleonora p…..na. Un terremoto che e’ finito solo quando gli organizzatori hanno deciso di cambiare stanza”.

Un’aggressione dopo la quale, continua Mattia, “sono rimasta sconcertata, perplessa: un attacco con modalita’ squadrista, organizzato, il primo da remoto e hanno scelto proprio un’iniziativa del circolo PD Giustizia.”

“Un evento sul tema della tutela dei diritti, per combattere la freddezza e la schiavitu’ degli algoritmi, organizzata dal Partito Democratico, il partito che, sin da subito, si e’ schierato dalla parte dei Riders, approvando, nel Lazio, la legge, voluta fortemente dal Presidente Zingaretti, contro il caporalato digitale di cui sono relatrice.”

“Il PD, quella forza politica che a livello nazionale si e’ allineato contro gli accordi scellerati delle piattaforme digitali del sindacato Ugl. Rimango interdetta: cambiano mezzi e modi, ma il bersaglio siamo sempre noi donne. Mi era gia’ successo qualche anno fa.”

“Il giorno dopo la prima elezione comunale, quando risultai prima degli eletti e imbrattarono la mia citta’ di fogliacci anonimi pieni di volgarita’. E di nuovo e’ successo ieri in rete, di nuovo donne e tutela dei diritti nel mirino di quattro balordi!”

Avverte la consigliera: “Non possiamo ridurre quello che e’ successo, non dobbiamo minimizzare, non e’ questione da poco: e’ lo specchio di una mentalita’ e di un costume, e’ la strada su cui viaggia un certo tipo di pensiero ed e’ pericoloso, e’ contagioso. E la questione riguarda tutti, nessuno puo’ sentirsi escluso. Le nuove forme di odio e violenza corrono via web e sono pronte a colpire tutti.”

“C’e’ bisogno di un grande sforzo e di maggiore sicurezza nelle piattaforme dei social network, con regole chiare sulla segnalazione degli abusi e la condivisione di informazioni sui metodi di difesa contro le diverse forme di odio, soprattutto quando i destinatari sono le donne- conclude Mattia- Noi continueremo a batterci per la tutela dei diritti delle nuove schiavitu’ e contro la violenza alle donne. Sempre”.