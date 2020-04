Mattia: tante Cassa integrazione in deroga, Regione Lazio interpreta esigenze

Roma – “Le oltre 14 mila richieste di Cassa integrazione in deroga, avanzate dalle aziende del Lazio in una sola settimana, ci forniscono due dati importanti: le difficolta’ reali del comparto produttivo e la capacita’ della Regione Lazio di fornire concretamente e rapidamente strumenti per fronteggiarle, senza escludere le piccole realta’ del territorio. Cio’ vuol dire che c’e’ una comunicazione efficiente tra le Istituzioni, a tutto vantaggio della popolazione, con l’attuazione immediata dei Decreti del Presidente del Consiglio, spesso integrati con altri fondi per garantire la sopravvivenza delle aziende e dei lavoratori, non solo dipendenti, ma anche dei liberi professionisti del territorio”. Lo dichiara, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della Commissione IX Lavoro del Consiglio della Regione Lazio.