Mattia: tavolo tecnico deve tenere conto dei residenti di Valle Galeria

Roma – “Sulla discarica del Comune di Roma, la scelta di Monte Carnevale, indicata dall’Amministrazione capitolina, e’ una delle 11 soluzioni possibili contenute nel documento tecnico sottoposto al Comune. E’ naturale, come ha annunciato anche l’assessore Massimiliano Valeriani, che prima di tradurre questa indicazione in atti concreti spetta alla Conferenza dei servizi, quindi ad un tavolo tecnico, valutare tutti gli aspetti relativi alla progettazione e all’eventuale realizzazione dell’impianto, tenendo bene in considerazione anche le preoccupazioni manifestate oggi dai residenti della Valle Galeria”. Lo dichiara Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione della Regione Lazio.