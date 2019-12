Maugliani-Alessandri: massimo sostegno a Zingaretti da ‘Sinistra Nuova’

Roma – “Vogliamo ringraziare i circa 200 dirigenti, amministratori e militanti che ieri sera a Monterotondo hanno animato la prima assemblea della Sinistra Nuova, un cantiere politico nato per rielaborare e a contestualizzare nel nostro territorio le conclusioni della tre giorni che il Partito democratico ha tenuto a Bologna il mese scorso, punto di partenza del lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi”. Lo scrivono in una nota il segretario del Pd provincia di Roma, Rocco Maugliani, e il presidente della federazione provinciale, e assessore regionale ai Lavori pubblici, Mauro Alessandri.

“Partendo dall’analisi del documento politico che abbiamo presentato all’Assemblea e che gia’ ha superato le trecento adesioni- spiegano- si e’ ribadito il nostro sostegno all’operato del segretario nazionale, Nicola Zingaretti, per il tentativo di cambiamento radicale del nostro partito che sta portando avanti, nella convinzione che l’orizzonte da lui immaginato di un congresso fondativo, da celebrarsi all’indomani delle elezioni regionali di gennaio, rappresenti l’occasione da non perdere per costruire un partito piu’ adeguato alla societa’ che cambia e nella quale si affacciano movimenti che pongono domande alle quali la politica ha l’obbligo di fornire risposte convincenti”.