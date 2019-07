Maugliani: condoglianze a familiari vittima Fiumicino

Roma – “Ieri e’ stata una giornata terribile dal punto di vista meteorologico che ha visto anche in molti comuni della provincia di Roma decine di amministratori, fra i quali molti del nostro partito, fronteggiare situazioni di emergenza estrema dal punto di vista ambientale. Come a Fiumicino, dove purtroppo una donna ha perso tragicamente la vita. Ai suoi familiari vanno le nostre piu’ sentite condoglianze”. Cosi’ in un comunicato il segretario Pd provincia di Roma, Rocco Maugliani.

“Viviamo periodi difficili, nei quali agli sconvolgimenti climatici sempre piu’ evidenti fanno riscontro i problemi di un territorio sempre piu’ fragile -spiega Maugliani-. Al sindaco e agli amministratori di Fiumicino e tutti coloro che nelle nostre citta’ in trincea e con mezzi limitati hanno dovuto fronteggiare questa ennesima giornata proibitiva, riducendo danni che sarebbero potuti essere infinitamente maggiori, va il senso profondo della nostra gratitudine”.